〈財經週報-表後儲能〉AI耗電急遽攀升 表後儲能成產業金雞母

能源署鼓勵園區用戶裝設表後儲能，將推出宣布推出4年、50億元補助計劃，必須使用國產電芯。 （資料照）

記者張慧雯／專題報導

台灣表後儲能三大推動引擎

生成式AI的崛起讓電力需求暴增，為確保電力穩定與能源安全，已成為全球能源轉型的核心課題，儲能已不再是選擇，而是必然趨勢，在電價持續上漲、尖峰用電挑戰日益嚴峻之下，「表後儲能」更成為企業穩定營運與降低成本的致勝關鍵，再加上能源署針對國產電芯推出補助計畫，多數業者直指今年可說是「表後儲能元年」。

研調機構指出，生成式AI的崛起讓相關需求暴增，同期間的AI電力需求複合成長率更是高達100%，比重由不足3%大增至21%，反映電力商機規模龐大。

4年50億補助 推國產電芯一把

為鼓勵園區大用戶裝設「表後儲能」，能源署今年10月宣布推出4年、50億元補助計劃，條件就是必須使用國產電芯。儲能業者認為，隨著政策與制度的推進，企業導入儲能系統的思維，從過去的「選配」，快速轉變為「標配」，再加上國產電芯補助計畫推一把，未來儲能市場大有可為。

友達（2409）能源事業群總經理林恬宇表示，隨著政府積極推動表後儲能政策，「儲能先行」已成全民運動。對工商廠辦與住宅市場，友達推出智慧儲能解決方案，藉由表後儲能系統進行調頻、調壓與電力資源整合，有效降低尖峰用電，優化電費結構，並可參與需量調度，達到節能、節費與穩定供電的目標。

電價價差大 市場發展潛力大

聯合再生能源（3576）執行長張為策指出，台灣以半導體產業為主，不少都是用電大戶，由於用電離尖峰關係，目前每度電價最大價差已來到9.5元，粗估目前表後儲能建置量不到500MWh（兆瓦時），未來表後儲能市場約可達20個GWh（吉瓦時），市場發展潛力相當大；他也認為，目前台灣表後儲能市場在經濟部能源署的政策推動和台電電價差回饋的鼓勵下，預期明年可堆疊出發展潛力，往電力平穩化發展。

業者分析，具有穩定的儲能系統，才能改善電網韌性，而現階段發展以台灣為主要市場，未來則鎖定日本、美國及東南亞國家，積極向海外擴張。

