爭搶鐵飯碗 錄取率僅1％ 中國國考招3.8萬人 371.8萬人報名

中國二〇二六年國考，有破紀錄的三七一．八萬人通過資格審查，預計錄取三．八一萬人，錄取率僅一％。 （法新社檔案照）

部分熱門職位 逾六千人搶一個名額

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，民眾爭搶鐵飯碗，使得週日登場的二〇二六年「國考」（國家公務員考試），有破紀錄的三七一．八萬人通過資格審查，預計錄取三．八一萬人，錄取率僅一％，部分熱門職位更有六千人搶一個名額。

二〇二六年中國國考開出二萬七一四個職位，預計錄取三萬八一一九人，較二〇二五年減少一六〇〇人，為八年來首見縮水，但報考人數卻創新高，共有三七一．八萬人通過資格審查，與預計錄取人數相比為九十八比一，即錄取率僅一％，巨大的供需落差引發各界關注。

今年中國國考放寬招募年齡，報考年齡上限由三十五歲調整為三十八歲，應屆碩博士研究生更由四十歲放寬至四十三歲，兩類報考年齡限制均放寬三歲，這也是報考人數破紀錄的另一原因。

招募年齡放寬三歲 報考人數破紀錄

近年來中國經濟持續低迷，報考國考者逐年增加，二〇二三年通過國考資格審查人數約二六〇萬人，二〇二四年首度超過三〇〇萬人，二〇二五年為三四一．六萬人，二〇二六年達三七一．八萬人，但錄取人數不增反減。其中，最熱門職位為中國國家移民管理局瑞麗遣返中心「執行隊一級警長及以下」一職，通過資格審查人數六四七〇人，僅錄取一人。

與國考報名人數逐年上升相比，考研究所碩士班人數連三年下降。對中國年輕人而言，考公務員確定性比考研究所更強，且考上就是搶到鐵飯碗，不用賭二、三年畢業後就業形勢。

