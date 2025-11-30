電子支付熱戰》電支燒錢搶市占 LINE Pay參賽拚更兇

一卡通近期加大行銷力道，盼用戶下載「iPASS MONEY APP」。（一卡通提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay Money電子支付十二月三日正式上線，市場人士觀察，台灣電支市場已趨成熟，在店家資源有限下，業者未必會「大撒幣」，但加強行銷力道將難避免；長遠觀察，市場可能會發展成「二大二小」，但不會走向「一家獨大」，因消費者越來越精打細算，會依不同場域選用最優支付方式，反成最大贏家。

市場估走向「二大二小」

金管會統計，至九月底用戶數仍以一卡通七〇八萬、街口支付七〇四萬及全支付六七五萬排前三大；「當月代理收付實質交易款項」以全支付連續三個月稱冠；「當月辦理國內外小額匯兌」及「當月收受儲值款項」由一卡通穩坐龍頭。

請繼續往下閱讀...

業界人士觀察，明年一卡通自LINE Pay平台消失，沒了LINE聊天介面直覺轉帳的優勢，不只一卡通要撒幣維持流量，街口電支、全支付也擔心用戶流至LINE Pay Money，紛紛提早採取因應策略。

全聯在今年八月合併大潤發正式更名「大全聯」後，第一件事就是宣布停用LINE Pay、街口支付等六家電支，在大全聯只能使用全聯旗下的全支付，提早展開「支付封鎖戰」。

一卡通在公共場域及繳費等優勢下，持續與各類通路提供優惠，大股東聯邦銀行的消費回饋更沒停過；日前更預告，十二月三日起將推出包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可抽iPhone17 Pro 512G及一卡通綠點等「重磅回饋」。

市場普遍預期，未來台灣電支市場將只有三至四家的空間，或許是「三強鼎立」，但也不排除變成「二大二小」，但不會有「一家獨大」。但殘酷現實是，目前電支業者均處於虧損狀態，「口袋深度」沒有一家強過已成功上市，業績、獲利創新高，且用戶數也最多的LINE Pay。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法