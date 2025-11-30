跨足防衛韌性商機 鋼鐵、工具機搶進新藍海

跨足防衛韌性商機，電纜、鋼鐵與工具機等傳統製造業，加快跨入無人機、機器人等新興應用，尋求轉型新動能。圖為日前台北國際航太暨國防工業展。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德已發布「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，未來八年預算高達一．二五兆元經費，且政府已將無人機發展納入國防自主戰略，盼建立無人機供應鏈，電纜、鋼鐵與工具機等傳統製造業，也加快跨入無人機、機器人等新興應用，尋求轉型新動能。

切入無人機、機器人、衛星供應鏈

電纜大廠大亞除跨入綠能領域，也將眼光轉向無人機、低軌衛星領域，今年九月並首度參加航太暨國防工業展。大亞指出，確實是無人機國家隊一員，在台灣製造無人機業者幾乎都是大亞的客戶，主要提供漆包線產品，配合客戶去做無人機、低軌衛星相關研發，因無人機採取輕量化，雖使用量不會太多，但毛利會較一般漆包線產品更好。

請繼續往下閱讀...

中鋼也宣示發展精緻鋼品為轉型關鍵，過去與成大馬達中心合作，深耕電動車產業，新一波應用朝向無人機、機器人產業，預計後年起電磁鋼產品將逐步放量，盼以金屬及電磁材料優勢打造新成長曲線。

中國因粗鋼產量過剩，今年鋼材出口量恐再創新高；中鋼董事長黃建智分析，中國目前新計畫著墨機器人、電動車等，不像過去蓋房子會大量用到鋼鐵產品，其鋼鐵產量可能會下跌、但產值會提升，對中鋼而言也會是好機會，全球鋼鐵競爭走向「技術」而非「價格」競爭。

另工具機控制器大廠新代已與義美、盟立結盟，籌組「鞍新盟機器人製造公司」，鎖定無人機、機器人及機器狗的精密加工製造，預期未來五年可有不小的需求及先期使用者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法