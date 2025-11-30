無人機防紅潮 我12月起進口納管

為避免紅供鏈滲透，台灣強化無人機源頭管理，十二月起進口特定無人機要先要取得交通部、國防部同意文件。圖為日前台北國際航太暨國防工業展。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國品牌大疆（DJI）挾帶價格、技術等優勢，迅速攻占全球無人機市場，但資安問題也引發疑慮，美國年底前可能對大疆祭出新一輪管制，台灣也同步強化源頭管理，避免紅色供應鏈滲透，十二月起經濟部配合交通部從源頭管理，進口特定無人機要先要取得交通部、國防部同意文件。

進口特定無人機 須取得交通部、國防部同意文件

市場估計，大疆在全球民用無人機市場逾七成市占，美國政府以國安為由，陸續限制大疆，且去年美國眾議院通過法案禁止銷售其新無人機，今年底前大疆要自證其對美國國安毫無威脅，否則未來恐無法在美國市場銷售。

美擬對大疆祭出新一輪管制

新興的無人機涉及資安疑慮，除了美方防堵中製無人機外，經濟部本月初已公告，配合交通部源頭管制，十二月起進口特定遙控無人機，要取得交通部民航局同意文件，軍用遙控無人機則得憑國防部核發同意文件，但在特定重量與數量以下的產品可免附文件，符合豁免條件。

官員指出，目前國內無人機進口主要來自中國，而民眾常用的大疆也受到管制，若是自己買水貨從海外進口，就要自行取得同意文件，若是向國內代理商購買，相關同意文件也得由代理商負責取得。

除了無人機進口管制外，我國無人機向外拓銷也受惠「非紅」供應鏈，經濟部長龔明鑫日前在總統府說明「發展國防產業現況及未來展望」，即提到台灣無人載具發展起步比國際晚，但全球非紅供應鏈需求上升，台灣仍有龐大商機，去年組成台灣卓越無人機海外商機聯盟，已有二六〇家業者加入。

美日印烏業者洽談台供鏈

外貿協會今年九月主辦航太國防展，無人機受到國際高度關注，波蘭、烏克蘭等國都來洽談採購無人機，貿協也協助十幾家烏克蘭採購團來台參訪，並與無人機業者洽談訂單；台灣在非紅供應鏈優勢下，美國、日本、印度等無人機製造體系都對台廠發出邀請。

