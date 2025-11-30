產能過剩、高估值疑慮》中國發改委：人形機器人恐泡沫化

隨著新興資本加速入場，中國目前已有超過150家人形機器人公司，其中半數以上為初創公司或「跨行」入局，引發泡沫化、高估值疑慮。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，隨著中國政府日前針對機器人產業可能出現的泡沫提出警告，投資人對中國機器人股的狂熱，正逐漸轉變為越來越大的不安，也開始重新審視該產業的高估值。

逾150家公司蜂擁入場

中國國家發展改革委員會發言人李超上週表示，當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，中國目前已有超過一五〇家人形機器人公司，且還不斷增加，其中半數以上為初創公司或「跨行」入局，必須防範重複度高的產品蜂擁上市、排擠研發空間等風險。

請繼續往下閱讀...

中國發改委的警告，反映北京當局對於資本湧入過度、造成產業過熱的擔憂，人形機器人是中共制定至二〇三〇年的「十五五規劃」中，驅動經濟成長的六大未來產業之一。

追蹤中國人形機器人公司的 Solactive中國人形機器人指數今年飆升近六十％，但快速上漲也凸顯這個新興產業可能脫離基本面的風險。該指數自十月高點以來已回檔近二十％，呼應了華爾街對人工智慧（AI）公司高估值與巨額支出的疑慮。

上海乘舟投資管理公司投資長付志峰認為機器人股估值已經偏高，而在股價表現最佳的公司中，優必選（UBTech Robotics）上半年仍虧損四．一四億元人民幣（新台幣十八．四億元），但今年股價翻倍；中大力德股價上漲一八六％，但第三季淨利下降十九％。

《彭博》數據顯示，中國人型機器人產業的未來十二個月本益比約五十八倍，遠高於滬深三〇〇資訊科技指數的三十二倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法