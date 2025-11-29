運價終止連3跌 僅美西線下跌

貨櫃運價指數終止連3跌，僅遠東到美西線下跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價終止連3跌！最新一期中國出口貨櫃運價指數（SCFI）上漲9.57點至1403.13點，週漲幅0.68%，四大航線中，僅遠東到美西線下跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。

市場人士指出，已接近美國聖誕節，但整體貨櫃出貨動能偏弱，目前中國出發的貨櫃輪整體裝載率大約僅有70%~90%，需求仍在低檔徘徊。

市場人士預估，美國線運價短期內可能只會跌深反彈小幅上漲，但12月底之後，或許有機會因中國農曆春節前的補貨潮，出現較明顯的漲幅。

根據最新一期的運價，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為1404美元，較前一期上漲37美元，週漲幅2.7%；遠東到地中海線每TEU為2232美元，較前一期上漲177美元，漲幅8.61%；遠東到美西線每FEU（40呎櫃）為1632美元，較前一期下跌13美元，跌幅0.79%；遠東到美東線每FEU為2428美元，較前一期上漲44美元，漲幅1.84%。近洋線的遠東到東南亞每TEU運價為540美元，與前一週持平。

