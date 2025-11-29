財經青紅燈》金融三指標趨利避害

金管會每三個月按季公布中國曝險三項指標，投資人可從中看出市場資金的趨勢。（資料照，記者王孟倫攝）

金管會每三個月按季公布中國曝險三項指標，包括「金融三業對中曝險金額」、「國銀對中國曝險佔淨值比重」以及「我金控集團海外曝險金額」，投資人可從這些指標中看出市場資金的趨勢，資金趨利避害是本能且最真實的反應。

首先是金融三業（銀行、保險與證期投信）對中曝險已降到7876.75億元，金額創有統計以來最低；國銀對中曝險佔淨值比為14.8%，也是統計以來首見跌破15%門檻；我金控集團海外曝險金額為1兆9512億元，金額是統計次低，若以佔比來看，只有6.86%，也創史上最低。

請繼續往下閱讀...

從這三大指標來看，很明確趨勢是同步衰退，且是2015年第2季起的新低或次低紀錄，顯見金融各行各業都在努力調降對中國的風險。

金融三業對中國曝險金額，趨勢一路走跌，從今年7月底就跌破8000億元大關，9月底更一舉降到7876.75億元、年減18.73%，這也凸顯中國經商環境仍陷入低潮，讓金融三業只好大幅減縮曝險。

至於國銀對中國曝險佔淨值比重，這項指標是基於風險管理，我對中國曝險法定門檻、對中曝險金額佔淨值比重不得超過100%，也就是一倍；截至今年9月底，國銀對中國曝險佔上年度決算後淨值比率為14.8%，離法定門檻的100%，有越來越遙遠的距離。

至於中國雖然續居我金控集團第二大的海外曝險國家，僅次美國，但曝險金額為1兆9512億元，呈現逐步下滑；若從年變化來看，較去年同期衰退、年減11.24%，顯示中國市場風險居高不下，金控對中曝險持續下降。無論從哪個指標檢視，對中曝險數字「趨勢」均是只減不增。（王孟倫）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法