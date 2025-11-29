飆股幕後》軍工與光通訊雙題材加持 IET-KY寫歷史新天價

國防訂單挹注，IET-KY股價大漲。（擷取自官網）

記者張慧雯／特稿

AI趨勢帶動光纖傳輸需求，砷化鎵供應鏈起飛，其中IET-KY（4971）兼具「國防軍工」與「光通訊」雙題材，本週股價大漲36.3%，昨收206.5元，寫下歷史新天價。

IET-KY產品主要聚焦於磷化銦（InP）與氮化鎵（GaN）等先進材料領域，終端應用於國防軍工、光通訊產品。IET-KY第三季國防合約請款金額大幅成長，創下歷年單季新高，至於磷化銦基板供貨吃緊問題，第四季開始增加採用客戶自行提供基板的生產模式，使得基板短缺有所舒緩，帶動高毛利產品出貨量增加，且該模式也可降低成本，有利毛利率提升。

IET-KY表示，第四季除在機台出售業務仍有收入可認列外，還有客戶購買MBE機台與承包產能方案正洽談中，而在美國政府結束關門後，可望持續接獲國防新訂單，對第四季營運持樂觀態度。

展望2026年，IET-KY認為，磷化銦PIN磊晶業務預計成長超過一倍，而MBE硬體業務也將超標成長，加上砷化鎵、銻化鎵等其他產品可望穩定成長，同時晶片法案現金補助也有所進展，法人預期2026年營運可望接續今年成長態勢。

IET-KY第三季每股稅後盈餘（EPS）0.75元，10月營收達1.01億元，創下近年來單月新高，年增近80%，累計前10月營收8.63億元、年成長57%。

觀察三大法人動態，11月以來外資買超3382張、自營商買超151張，且融資使用率上升至46.6%，顯示市場看多的投資人不少。法人建議，投資人接下來仍需多觀察個股價量與法人動向。

