飆股幕後》主力拉抬 股價破底翻 楠梓電創28年新高價

2025/11/29 05:30

楠梓電董事長徐漢忠帶領公司積極轉型，跨入AI領域。（資料照，記者卓怡君攝）楠梓電董事長徐漢忠帶領公司積極轉型，跨入AI領域。（資料照，記者卓怡君攝）

記者卓怡君／特稿

台股在經歷上週五近千點的崩跌後，隨著美國聯準會12月降息機率反轉大增，資金重回股市，PCB族群成為盤面人氣焦點，老牌PCB廠楠梓電（2316）因母以子貴，轉投資的滬士電在AI市場表現出色，主攻高階PCB市場，楠梓電同樣積極拓展AI相關市場，具轉機題材，且楠梓電因處分滬士電股票，前三季每股稅後盈餘（EPS）高達10.81元，上週股價跌破百元大關，為PCB族群中本益比偏低的個股，本週股價在主力大舉進場拉抬下，呈現破底翻，單週飆漲33.7%，昨收119元，創28年來新高價。

滬士電主力PCB產品以資料中心基礎設施、汽車電子等核心應用為主，前3季營收年增近50%，淨利年增47%，今年泰國生產基地已開始量產，加速客戶認證和導入，卡位AI與網通交換器領域，在中國也拓增AI晶片相關高階PCB產線，預計明年下半年試產。

楠梓電本身今年相關AI產品佔比也已逾20%，進度超前，該公司表示，訂單能見度仍不錯，第四季表現預計優於上季，明年AI需求持續暢旺，積極開發高層板（HLC）應用，持續開拓高階市場。

就籌碼面觀察，楠梓電本週獲得外資及主力金主強力買進，近4個交易日共大買2萬878張，相當積極，反觀投信並無參與，在股本僅有18.27億元的前提下，具有籌碼輕的優勢，股價快速飆漲。

楠梓電自結10月單月EPS為0.04元，年增達140%，積極朝AI相關高階產品發展，本業獲利能力逐漸轉佳，但短線漲多，追高風險大增，建議逢回量縮後，再做觀察。

