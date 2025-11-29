盤勢分析》籌碼面樂觀 短線輪漲格局

台股昨收在27626.48點，成交量約4836億元，週線終止連三黑，順利收紅。（中央社檔案照）

美股因感恩節休市，在外資休假交投清淡下，內資扮演多頭部隊，昨日OTC中小型電子股熱力四射，股王信驊（5274）股價直噴漲停7315元，推高台股股王天花板，早盤台積電（2330）與聯發科（2454）也率領台股向上攻擊，記憶體、探針卡、BBU（備援電池模組）、矽光子、PCB、IC設計族群續強，加權指數一度上漲近250點，可惜尾盤賣壓出籠，台積電最後一盤遭摜壓，加權指數最後一盤向下殺了160點，終場小漲71.95點，收在27626.48點，成交量約4836億元，週線終止連三黑，順利收紅，但月線收跌606點、跌幅逾2%。

三大法人昨合計賣超約29.5億元，其中外資賣超194.7億元、投信買超48.1億元、自營商買超117億元；外資台指期淨空單昨小減1640口，累積外資台指期淨空單約2.63萬口。

安聯投信台股團隊表示，台股在經歷前波震盪、大幅回檔後，近期隨著美股與科技股回穩，投資信心逐步回溫，台股也展開連續多日的反彈走勢，市場焦點重回AI展望與基礎建設需求，相關供應鏈概念股都有表現，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局，持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，建議布局AI雲端伺服器、ASIC、先進／特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻纖布、記憶體相關族群。

群益期貨分析，台股整體籌碼面略為樂觀，技術面仍屬輪漲結構，在台股季線位置不被跌破下，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。（記者卓怡君）

