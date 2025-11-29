排除壽險 國泰金加速併購

國泰金昨舉行第三季法說會，今年前10月子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信獲利都創同期新高。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金（2882）昨舉行第三季法說會，今年前10月子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信獲利都創同期新高，國泰金財務長陳晏如表示，明年股利一定會反映今年營運成果，維持有競爭力的股息殖利率。

對於近幾年金融併購的熱潮，國泰金總經理李長庚提到，國泰金近年主要資源與資本都聚焦於國壽IFRS 17及新一代清償能力制度（ICS）接軌的準備工作，隨著明年將順利完成接軌準備工作，集團將重新啟動並積極規劃版圖擴大策略。他透露，目前保險資產在集團整體結構中占比高，因此未來的併購方向將傾向於在「保險以外」的領域中尋找合適標的，以優化整體資產管理結構，標的範圍不限國內外市場。

陳晏如說明，今年來各子公司核心業務動能維持穩健，前10月累計稅後盈餘942億元，EPS為6.16元。展望明年股利，陳晏如說，還是要等全年結算後，整體考量明年資本市場狀況、營運成長所需，在兼顧財務允當性的情況下，將會規畫具有競爭力的股息殖利率政策，提報給董事會。

面對明年保險業接軌在即，國壽執行副總林昭廷表示，截至本週四，國壽外匯價格準備金已從上月底的603億元增加到840億元，年底還有30%的獲利增提，以及接軌時再轉更多的金額進去，預期明年外準金將逾千億元。

