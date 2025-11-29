記憶體缺貨 十銓：明年Q1、Q2最缺

十銓昨召開法說會指出，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」非短期現象，供應商因需求大到無法滿足供給。圖為十銓董事長夏澹寧。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓（4967）昨召開法說會，總經理陳慶文指出，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」非短期現象，供應商因需求大到無法滿足供給，目前採取以價制量策略，真正缺貨期還沒出現，預期真正的缺貨高峰將會出現在明年第一、二季，明年續漲價「100%確定」，上半年漲幅會超過下半年，此波缺貨不僅在2026年內無法緩解，可能延續至2027下半年或更久，公司對明年市況展望非常樂觀。

陳慶文指出，AI伺服器對記憶體的需求量是一般伺服器的3.5至5.5倍，加上高頻寬記憶體（HBM）的大量使用，徹底改變記憶體產業的供需結構，打破過往3~4年的產業循環週期；「結構性缺貨」與過往的市場經驗已不適用。

他表示，受惠雲端服務供應商（CSP）大量訂貨，導致中高階記憶體缺貨，近二、三月在記憶體原廠帶動下，現貨價格大幅成長，DDR5因伺服器需求大增，價格飆漲；DDR4因大廠陸續停產，漲幅更為「恐怖」；NAND Flash同樣因AI伺服器需求強勁，而處於極度缺貨狀態。

陳慶文說，十銓庫存長期維持在2~3個月的健康水位，不會刻意追高，主要供應來源以韓系廠商約佔70%為主，其次是美光約佔20%，此外還有台廠，採購方式包含合約價與現貨價，以確保資源穩定，並優先供貨給長期合作的重要客戶。

針對後市展望，陳慶文指「非常正面、樂觀」。他認為，儘管十銓出貨量可能減少，但他預期記憶體售價提高，有助維持毛利率較好。針對漲價對終端市場的影響，陳慶文表示，隨著記憶體漲價，記憶體佔PC的成本比重將從15%~20%上升至25%~30%，可能衝擊中低階PC市場銷量，中高階市場預期仍將持續成長。

