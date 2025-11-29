應對國際變局投資論壇》第一銀行副總經理甘美珠：AI驅動智能理財 銀行創新主軸

第一銀行副總經理甘美珠（右一）在論壇中發言。（記者田裕華攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在金融科技快速演進下，AI已成為銀行提升營運效率與優化客戶體驗的關鍵技術。第一銀行副總經理甘美珠昨參加本報論壇時表示，傳統理財服務仰賴大量人工作業，難以在資訊爆炸的市場中滿足投資人對即時性與精準度的需求；而AI結合大數據與演算法，可使理財服務「更科學、更簡單」。

她說，在投資管理面，演算法能動態調整投資組合、進行再平衡，以降低風險並提升報酬；在標的挑選面，AI可從數千檔金融商品中篩選出最適合的投資組合，並隨市場變動自動修正，讓投資人不必再耗費大量時間研究，即能獲得更精準的投資決策。

請繼續往下閱讀...

甘美珠表示，一銀於二〇二〇年十月推出「e-First智能理財」，至今累計投資人數超過七萬人，以四十至四十九歲占比最大，投資績效穩定，自成立以來，所有投資組合皆維持正報酬，今年截至第三季平均更有雙位數的報酬，顯示AI在動態調整與風險控管上的優勢；到今年九月底，機器人理財規模已達二十六億元，穩居公股第一。

e-First智能理財由AI、大數據與國際研究團隊打造，包含子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、退休規劃、退休月領及純增值型投資等，投資人選擇人生目標，不需自行挑選標的，AI會自動生成最適配置；最低門檻僅三千元，大幅降低理財起點，小家庭與退休族群皆能享有專業級資產配置服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法