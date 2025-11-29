應對國際變局投資論壇》中信銀行理財規劃部副總經理武于程：3大行為變化 主導明年布局投資

中信銀理財規劃部副總經理武于程說明。（記者田裕華攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中信銀行理財規劃部副總經理武于程昨參加本報論壇，他觀察到今年客戶投資行為出現三項關鍵變化，包括美元資產的分散、AI題材的擴散及長短利率結構下帶動的雙槓策略，這三大投資行為將持續主導明年資產布局方向。

武于程指出，今年美元出現兩大變化，包括美元在連續多年升值後開始反轉走弱，避險功能削弱；但美元仍是最重要的全球計價貨幣，只是投資人開始更積極尋求分散配置，著重如何在美元走弱環境下做更好的避險；以中信客戶資料來看，美國資產部位已較年初下降約一成左右，且高資產客戶的資產挪移情況相當顯著。

另一個重要趨勢是AI題材從集中走向擴散，他手上有投資人客戶開玩笑地說，今年他買的股票只有分AI跟BI（悲哀），因為非AI相關題材的股票今年績效差異很大；不過進入第三季以後，市場投資開始出現變化，從AI晶片投資轉到電力、電網、冷卻設備等能源基礎建設，從硬體擴大到資料中心、雲端與軟體應用，相關供應鏈與基礎資源股開始吸引資金。

第三個變化是長短債利差帶動配置策略改變，出現所謂「雙槓策略」。他說，今年在降息預期下，客戶偏好中短天期債券部位，以降低長天期價格波動風險，另許多客戶運用短天期利率來操作長期優質債券，透過利差放大收益；「這種以短率做槓桿、配置長期資產的操作，今年非常明顯。」

