應對國際變局投資論壇》投信投顧公會理事長尤昭文：資產集中股債 欠缺另類資產

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會理事長尤昭文昨參加本報論壇時指出，觀察全球趨勢後會發現後，成功的機構投資都將資產從股債轉向更多不同類別進行分散，反觀台灣投資人的資產配置幾乎都集中在股債，其他不被看見、但國外已經在做的新產品仍相當欠缺，「另類資產」的產品仍處於極初期。

他說，全球機構正在「降低美元曝險」，但這不是「去美元化」，而是因應地緣風險、美中對立及對未來通膨與美元走勢的不確定，許多大型機構正適度減少美元部位，避免資產過度集中，加上未來美元貶值可能性，提高多元化配置需求。

尤昭文分析，若從國際機構投資人資產配置變化，另類資產比重都在上升。壽險資金需要對長期負債負責，以固定收益為主，債券占七十％、股票十到二十％、另類資產十％左右；退休基金投資期限更長，承受風險更高，股票五十％、債券三十％、另類資產約二十％；主權基金存續期間更長，追求長期報酬，股票五十％、債券二十％、另類投資約三十％。

他認為，國內投信含ETF管理規模約十四兆，境外基金約四兆，合計近二十兆，今年產業整體成長可達十五％，其中ETF就占一半；但國際機構另類投資比重約二十到三十％，台灣只有零到〇．五％，資產配置非常集中在股債；台灣已累積大量資本，也擁有強大的半導體與AI產業，是否能找到下一個金融或資產管理的新藍海，是值得共同思考的事。

