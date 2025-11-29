應對國際變局投資論壇》集保結算所副總經理景廣俐：推動TISA 2.0 納入更多投資標的

集保結算所副總經理景廣俐說明。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對亞洲資產管理中心的推動，集保結算所副總經理景廣俐昨參加本報論壇時指出，第一步是推廣全民參與「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA制度），與亞資政策中的「留財、引資」理念高度契合，今年六月底正式上線，短短四個多月開戶人數逾五萬，目前更積極推動TISA二．〇，擬納入更多投資標的與租稅優惠的方案。

她指出，TISA的建構是集保在普惠金融與國民理財教育上的重大創新，第一階段推動以基金投資先行，目前共十九家投信發行三十三檔TISA級別基金，有八家銷售機構開辦TISA業務，集保也設計建置「TISA帳戶查詢平台」，並整合至「集保e手掌握」App，讓投資人能夠閱覽TISA專案級別基金的歸戶餘額及異動明細資訊。

TISA 二．〇階段，朝向納入更多投資標的（例如股票及ETF商品），以及設計租稅優惠方案與投資額計算管控方式等，多方面持續進行中。

她還說，「集保e手掌握」APP在單一平台上就能查詢個人股票、基金、銀行存款等明細，目前超過六五〇萬戶投資人開通，裡面還有「e搜股」、「找基金」等功能，方便投資人查詢個股、基金的相關資訊，作為投資決策參考。

另「股東e服務」也擁有電子投票、股東視訊會議平台、股務事務電子通知、股務事務e櫃台等四大項服務，明年將接續推出「股東會紀念品電子化服務（eGift）」。

