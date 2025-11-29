應對國際變局投資論壇》期交所總經理周建隆：AI帶動投資熱 台期貨強強滾

期貨交易所總經理周建隆說明。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所總經理周建隆昨參加本報論壇時表示，今年台灣期貨市場蓬勃發展，受惠AI發展，台灣半導體三〇指數期貨、台積電個股期貨等商品都很受歡迎；他也特別說，期待投信業者發行以台灣期貨市場商品為標的的ETF或結構型產品。

他指出，近年來期貨市場成交量節節高升，去年全年成交量達二．〇二億口，今年交易量也突出、全年有望維持去年水準，拼達二億口以上。

台灣半導體產業熱絡，期交所建立「一站式半導體產業交易平台」，方便投資人串連海內外半導體投資契機。在個股期貨方面，期交所個股期貨與選擇權包含台積電、鴻海、聯發科等，而台灣半導體三〇指數期貨以市值前三十大半導體企業為組成，近年交易都很熱絡。

周建隆說，期貨市場與股債不同，具備適合多空交易、適合搭配不同商品組合或跨足海外市場等特色，並可作為避險平台，提供投資人不同投資規劃與組合；台灣期貨市場已至完熟、今年外資占整體交易量約逾三十％，顯示未來仍將正向發展。

針對未來發展，周建隆表示，目前許多結構型商品都是海外指數，尚無以台灣期貨市場或選擇權組成的商品，期交所期待資產管理業者或投信業者能發行以台灣期貨市場商品為標的的財富管理商品，多方一起壯大台灣期貨市場。

