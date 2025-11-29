應對國際變局投資論壇》證交所總經理李愛玲：引入創新新血 吸引更多策略投資

證券交易所總經理李愛玲說明。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所總經理李愛玲昨參加本報論壇時表示，今年上市公司營運亮麗，加權指數量價穩健提升，對台灣投資市場未來深具信心；證交所持續力推創新板，引入創新新血，並規劃Power-up 二．〇政策，驅動上市公司制定中長期發展策略，期吸引更多策略性投資。

她表示，受川普關稅政策影響，加權指數四月跌到今年低點，不過從低點至今已漲逾六十％，全年漲幅約二十％，今年日均成交值約四一〇〇億元，全年估能達到去年水準，資本市場表現突出；其中，AI類股成交值占資本市場的六十％。

除上市大公司外，證交所近年積極耕耘創新板，扶持新創企業，以期孕育獨角獸。李愛玲指出，台灣AI產業強，不過也要吸引具備創新能力、具成長性的企業能籌資並茁壯，才能驅動資本市場持續成長。

她認為，「沒有夕陽產業、只有夕陽公司」，創新力將是市場成長關鍵，除創新板外，金管會今年也推動亞洲創新籌資平台，由證交所與櫃買中心共同推進，目標是吸引海內外各類新創公司進入台灣，成就台灣為「亞洲那斯達克」。

證交所也策劃Power-up 二．〇政策，推動上市公司規劃中長期成長策略，以吸引國際投資機構，著重「被看見、被理解、被投資」，證交所將作為平台，一手推動上市公司規劃策略、一手議合國際投資機構，全面增加台灣競爭力。

