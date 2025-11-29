應對國際變局投資論壇》自由時報總編輯鄒景雯：面對國際變局 掌握未來投資機會

應對國際變局：掌握未來的投資機會座談會。（記者田裕華攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕本報昨日舉辦「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。總編輯鄒景雯致詞時指出，關稅政策、地緣政治、供應鏈重組等深刻地影響各個產業，這些因素共同塑造了新的金融市場面貌，也打造了新金融商品誕生的沃土，這場座談就是要探討在國際經濟情勢加劇變動下，金融市場與新金融商品的發展，共同為投資人找出應對國際變局的方法，更有效地掌握未來的投資機會。

應對國際變局：掌握未來的投資機會座談會，現場來賓自由時報總編輯鄒景雯（左四）、自由時報副總編輯魏錫賓（右三）、證券交易所總經理李愛玲（左三）、期貨交易所總經理周建隆（左二）、集保結算所副總經理景廣俐（左一）、投信投顧公會理事長尤昭文（右二）、中信銀理財規劃部副總經理武于程（右一）、第一銀行副總經理甘美珠（右四）一同合影。（記者田裕華攝）

鄒景雯說，最近一年來，全球經濟走勢可以說比多數人預期地更為曲折：美國、歐洲及亞洲的通膨軌跡繼續走向分歧，使主要國家的政策利率因此朝向升或降的不同路徑前行；而關稅政策、地緣政治、供應鏈重組等還是持續深刻地影響各個產業；年中相對美元一度急升又再走弱的新台幣，尤其令人印象深刻。這些因素共同塑造了新的金融市場面貌，也打造了新金融商品誕生的沃土。

她強調，我們正站在全球經濟的轉折點，所以希望這場論壇能夠從探討地緣政治的重塑，與近年來資本流向的變化開始，找出金融市場的趨勢，並藉由各位專家的協助，深入分析在新環境形成之後，AI（人工智慧）新科技將如何地影響投資及新金融商品的開發；另一個重要的目的，就是幫助投資人適應新的環境，平穩地度過市場的起落。

