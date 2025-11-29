最低工資明年續漲 297萬勞工保費調升

配合最低工資自明年起調整為2萬9500元，勞保局統計，勞保將有二九七萬人、就保一一三萬人、災保四二三萬人及勞退一二六萬人，明年起保費將調整。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕配合最低工資自明年一月一日起調整為二萬九五〇〇元，勞動部修正並公告「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業。勞保局統計，勞保將有二九七萬人、就保一一三萬人、災保四二三萬人及勞退一二六萬人，明年起保費將調整；以勞保領取最低工資的勞工為例，明年起每月保費將由目前七一五元提高至七三八元，增加二十三元。

勞動部勞工保險局納保組組長吳依婷指出，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」的第一級月投保薪資，明年起將由二萬八五九〇元修正為二萬九五〇〇元，第二級的月投保薪資二萬八八〇〇元予以刪除，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。

此外，「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第二項，有關職業訓練機構受訓者的月投保薪資增設二萬八五九〇元等級；「勞工退休金月提繳分級表」第二十五級月提繳工資，由二萬八八〇〇修正為二萬九五〇〇元，第二十六級下限配合修正，其餘維持不變。

