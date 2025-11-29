Fed鴿聲大作 美12月降息機率飆至87％

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，聯準會12月降息機率飆至87％。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透二十八日報導，隨著交易員加大聯準會（Fed）下月降息的押注，美元創四個月以來單週最疲軟表現。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為聯準會十二月十日政策會議上做出降息〇．二五個百分點（一碼）的機率，已從一週前的三十九％飆升至八十七％。

衡量美元對六種主要貨幣強弱程度的美元指數（DXY）昨上升〇．二％、報九九．七八，在連續五個交易日下滑後，恢復部分失土，但仍將創七月二十一日以來最大單週跌幅。

小摩、高盛：12月將降息1碼

在包括紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯等聯準會主要決策官員表態，支持短期內降息的立場後，摩根大通（小摩）近日改變立場，預測聯準會下月將降息一碼。

小摩在給客戶的報告說，「我們預期一月將最後一次降息。儘管聯準會下一次政策會議的走向仍難以預料，但我們現在認為聯準會官員最新一波的表態，增加兩週後降息的可能性」。

高盛也公布報告說，由於十二月聯準會政策會議前沒有其他的主要經濟數據公布，因此九月遠高於預期的就業報告，或許已篤定聯準會將於十二月降息一碼。

彭博報導，儘管市場升高對聯準會降息的押注，推升全球股市創下六月以來最佳單週表現，但十一月最後一個交易日的市場動能減弱，芝加哥商品交易所（CME）的技術性問題，影響交易。

芝商所二十八日因一個資料中心的冷卻系統故障，導致期貨與選擇權交易中斷，包括美國國債期貨、標普五百指數期貨、美國原油、天然氣、棕櫚油，以及黃金等交易受影響，EBS外匯交易平台也受波及。星展銀行分析師指出，由於適逢美國感恩節假期，交易量減少，因此外匯波動放緩。

