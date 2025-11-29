降低對中依賴 歐盟提關鍵礦產計畫

中國十月全面升高稀土出口管制引發歐洲多個產業缺貨延宕，歐盟執委會將於近日公布一系列措施，尋求降低歐盟對中國關鍵礦產的依賴。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國十月全面升高稀土出口管制，引發嚴重依賴稀土進口的歐洲汽車、乾淨能源與半導體產業陷入恐慌。路透報導，歐盟執委會將於近日公布一系列措施，尋求降低歐盟對中國關鍵礦產的依賴。

官員示警：歐洲成中國直接鎖定目標

歐洲央行總裁拉加德指出，「歐洲變得更加脆弱，因為我們的安全與關鍵原材料的供應過度依賴第三國」；歐盟產業政策執行委員塞儒內也表示，歐洲不僅是美中貿易緊張的附帶受害者，也成為「直接被鎖定的目標」。

拋60項稀土戰略計畫、30億歐元緊急注資

為了提高歐洲工業的自主性，歐盟將於十二月三日公布「經濟安全原則」，其中將包含稱為「資源歐盟」（ResourceEU）關鍵原材料計畫，該計畫仿效擺脫俄羅斯原油與天然氣的RePowerEU能源計畫。

報導說，擺脫關鍵礦產對中國的依賴，要比終結對俄國天然氣依賴更加艱難，因為這些礦產不像天然氣那樣容易取代，且中國的供應價格遠比其他國家便宜，在開採與加工上占主導地位。

歐盟官員說，歐盟將面臨打造關鍵礦產與稀土產業的成本問題，涵蓋礦場開採、加工與儲存各環節。

一名官員表示，歐盟執委會已列出六十項稀土戰略計畫，快速解決方案是立即從歐盟預算中提撥三十億歐元，用於當中最急迫的二十五項計畫，生產稀土、鍺、鎵與鋰。他補充，提議的措施包括融資。

報導說，長期融資仍是挑戰，為了確保投資有回報，企業將尋求最低價格或其他擔保，歐盟正研擬相關選項。

歐盟也尋求歐洲投資銀行提供資金，以及類似中國一帶一路倡議的「歐洲全球門戶」計畫，進行第三國與歐洲的投資。歐盟執委會也研擬將關鍵礦產計畫納入現有歐盟創新基金的合格投資範圍。

礦商不看好：歐盟動作太慢

礦業公司Sibanye-Stillwater高級主管塞托維塔說，「時間對歐盟不利，因為他們動作太慢了」。歐盟一名官員坦承，「執委會的思維造成了妨礙，我們要求他們更像是計畫經理人，並掃除所有障礙」。

