中油微調油價平穩雙機制 剔除亞鄰補貼

實施多年的中油油價「亞鄰最低價限制」、「平穩措施門檻」十二月起調整，將排除亞鄰國家政府補貼供油商造成失真因素，平穩措施啟動門檻也各調高一個級距。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油近幾年因補貼太多而大幅度虧損，政府考量國際油價、國內物價趨穩，放手讓實施多年的中油油價「亞鄰最低價限制」、「平穩措施門檻」十二月起調整（不回溯），將排除亞鄰國家政府補貼供油商造成失真因素，平穩措施啟動門檻也各調高一個級距；中油估算對全年財務可少虧超過百億元。

緩漲門檻上調

我國現行油價有「雙平穩措施」，二〇〇七年起油價公式訂定「亞鄰競爭國最低價」，即確保國內汽、柴油「稅前」價格不能高於日本、韓國、香港、新加坡等國家；二〇一八年國際油價不斷上漲，因中油當時有盈餘，同年五月實施「平穩機制」，只要九五汽油每公升觸及三十元門檻，中油就啟動吸收、緩漲。

請繼續往下閱讀...

估算全年可少虧百億

之後因疫情、烏俄戰爭造成國際油價暴衝，中油統計，平穩措施實施近八年期間，累計吸收金額達一〇九一億元，中油雖資產重估增值填補虧損，但負債比仍高達九十三％，考量明年國際油價持續下降、且國內物價相對平穩，應適度調整平穩雙機制，以補強中油財務。

中油此次「亞鄰競爭國最低價」微調，主要是日、韓都有稅賦減免，例如台灣也有貨物稅，但日本政府大力補貼供油商，等於日本稅前價格是「被補貼過」，中油與此相比會失真，未來會排除亞鄰國家政府補貼供油商再進行比較。

至於緩漲的「平穩機制」，仍維持以九五無鉛汽油零售價為門檻，但從過去超過三十元、中油就開始吸收，改成三十二．五元，吸收門檻都向上增一個級距，但中油與政府吸收幅度維持。中油也以去年實際情境推估，若適用油價新制，去年實際吸收金額將可減少一六五億元、可少虧一點。

下週油價適用舊制 估降1角

下週油價仍適用舊制，因國際油價下跌，下週國內汽油與柴油預估不調整或降一角；若按預估幅度，九二無鉛汽油每公升二十七．一元或二十七元、九五無鉛汽油二十八．六元或二十八．五元、九八無鉛汽油三十．六元或三十．五元、超級柴油二十五．五元或二十五．四元；實際調整金額待週日中午中油正式公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法