核三自主安檢報告 2027年送審

經濟部已正式核定台電核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生昨說明「自主安檢」、「再運轉計畫」將同步展開，明年三月再運轉計畫可送核安會審查。圖為核三廠。（資料照，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部已正式核定台電核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生昨說明「自主安檢」、「再運轉計畫」將同步展開，明年三月再運轉計畫可送核安會審查；但台電是填考卷單位，安檢是否會有新增項目、所需時間等，無法替核安會代為回答，且最後一哩路的「再運轉計畫執行結果報告」也要再送審。經濟部長龔明鑫昨說，希望台電二〇二七年完成自主安檢；外界推算，核三廠最快要三．五年到四年才能重啟。

核二核三廠再運轉計畫 台電明年3月送核安會

經濟部國營司昨表示，台電核一廠經評估不具再運轉可行性，而核二、三廠評估具有再運轉可行性，台電會同步啟動自主安全檢查，明年三月正式提出「再運轉計畫」。外界關切計畫執行所需時間、預算、環評要求，曾文生昨受訪表示，「核安會開了一張考卷」，台電正逐步完成所需內容，再提交核安會審查。

根據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第十六條等，已明確規範出台電的「自主安檢」、「再運轉計畫」，最後關鍵仍是台電要執行再運轉計畫，並提出「再運轉執行結果報告」，核安會審查核定才能重啟。

核三最快2029年有機會重啟

曾文生說，台電只能確定第一階段的「自主安檢」時間要一．五到二年，例如核電廠核島區需要原設計廠商協助自我安全檢查工作，正積極與原廠洽談中，但後續審查時程非台電能決定。

龔明鑫昨也補充，同意現況評估後，盼台電二〇二七年中或年底可完成自主安檢，後續審查由核安會安排與決定。

外界以最快的核三估算，至少要「一．五或二加N年」，因台電完成報告送審，核安會將有程序審查、實質審查、也會有外部委員加入，且耐震可能被要求加嚴等；相關人士評估，再運轉計畫執行需耗時二年，核三最快約二〇二九年有機會重啟。

核二停機較久 重啟需更長時間

另核二因停機較久，且爐心內燃料棒要移出才能檢測，台電再運轉計畫雖預計明年三月同時送審，但後期自主安檢、再運轉執行階段預料會分開，核二重啟會需要更長時間。

