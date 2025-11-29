主計總處：第3季經濟成長率8.21％ 今年GDP上修至7.37％ 15年新高

近10年台灣GDP及CPI

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於AI需求強勁，出口遠超預期，主計總處昨公布第三季經濟成長率達八．二一％，預估今年經濟成長七．三七％、上修二．九二個百分點，創十五年新高；在此高基期下，預測明年經濟成長三．五四％、上修〇．七三個百分點，每人GDP（國內生產毛額）四萬九五一美元、首度突破四萬美元。行政院主計長陳淑姿表示，今、明年經濟呈現穩健上升的態勢。

AI需求強勁 出口遠超過預期

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，AI需求持續成長，明年需求還是存在，帶動第三、四季出口大幅上修，預估今年出口六二四九億美元、上修三五七億美元，明年出口六六四四億美元、上修六二三億美元；加上普發現金效益反映在今年第四季及明年第一季，對第四季GDP影響一個百分點，因此GDP大幅上修。

明年人均GDP 首破4萬美元

主計總處預估，今年商品出口年增三十一．五八％，併計商品與服務，輸出成長三十一．一四％、上修七．四個百分點；明年商品出口年增六．三二％，輸出成長四．八四％、上修二．八三個百分點。蔡鈺泰指出，目前出口表現集中在AI相關產品，但傳產因基期較低、中國開始控制產能等，明年「應該不致於繼續差下去」。

另，主計總處預測今年民間投資實質成長九．九八％、上修〇．〇九個百分點，明年成長一．七三％、下修〇．〇二個百分點。蔡鈺泰強調，民間投資動能仍持續，但因需求力道強勁，企業投資步調提前，加上基期墊高，導致明年投資成長略下修。

