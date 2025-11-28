盤勢分析》多方重掌發球權 指數震盪盤堅

台股昨收盤站上月線，加權指數終場上漲144.99點。（中央社資料照）

感恩節前夕，受輝達等AI概念股反彈帶動，加上FedWatch資料顯示，聯準會在12月降息機率已超過80%，美股四大指數全面上漲，台股多頭把握機會挑戰月線反壓，聯發科（2454）、鴻海（2317）連兩日執掌多頭兵符，記憶體族群股價跌深反彈，矽光子、PCB、塑化等相關族群匯集人氣，昨日加權指數一度上漲約250點，然而台積電（2330）、台達電（2308）上檔遭遇賣壓，股價翻黑，加權指數漲點收斂，所幸仍站上月線，並成功收復上週五暴跌近千點的失土，櫃買指數同步收復月線，加權指數終場上漲144.99點，收在27554.53點，成交量約5030億元。

三大法人昨同步買超，合計買超232.5億元，其中外資買超134.5億元、投信買超68.7億元、自營商買超29.3億元；外資台指期淨空單昨小減696口，累積外資台指期淨空單約2.79萬口。

統一證券指出，台股技術指標已從低檔翻揚，KD與RSI指標同步黃金交叉向上，MACD綠柱體顯著收斂，顯示空方力道衰竭，多方重掌發球權，預期指數將呈震盪盤堅走勢。

國票證券分析，美國聯準會降息預期在鷹派鴿派言論交雜下產生劇烈變動，連帶使國際股市陷入震盪，所幸觀察最新數據與風向皆有利寬鬆氛圍，有助盤面情緒得到提振，新台幣亦出現本月以來較明顯的升值，若匯率轉強趨勢不變，有利外資賣超趨勢出現轉折，台股破底危機應已解除。（記者卓怡君）

