財經青紅燈》瑞幸躺賺台灣聲量

中國最大連鎖咖啡店品牌「瑞幸」只接受官方APP下單，可天羅地網般收集消費者個資與數據，是台灣政府該關切的重點。（彭博資料照）

中國最大連鎖咖啡店品牌「瑞幸」，這幾天突然在台灣熱門起來了，從社群Threads點火，延燒到傳統電視頻道與數位媒體，瑞幸還沒在台灣開門營業，短期間就平白賺了品牌聲量，這是所謂狼性中企很常見的網路營銷手法；其實，就算瑞幸將「9塊9」手法搬來，在價格上也難拚過台灣超商的「寄杯」活動，但瑞幸只接受官方APP下單，可天羅地網般收集消費者個資與數據，這才是台灣政府該關切的重點。

「打敗星巴克的瑞幸要來台灣了」，如此媒體標題是犯了最簡單的認知錯誤，很輕鬆地就被「強國人」洗腦。一如「小米純電車打敗特斯拉」、「華為手機遙遙領先蘋果」，中企品牌強行對標市場位階不同的全球知名品牌，目的不在能否挑戰成功，而是滿足「小粉紅」自信心；但台灣消費者會無腦到埋單嗎？目前還不知道，但不少媒體為了流量紛紛無腦跟進。

根據智慧局資料，瑞幸今年4月已在台提出商標登記、9月拿到核准審定書，同月份一家順昱控股設立，而順昱負責人家族是瑞幸中國咖啡豆加工商之一的順大食品；雖然餐飲屬於中國來台投資正面表列，但從過去經驗來看，「先代理後投資」是中企來台慣用的試水溫手法。

從合理商業角度推論，台灣第一家瑞幸咖啡就是一家「快閃店」，以最小成本先營銷品牌，視市場反應且戰且走，與這幾年在台灣一度被刻意炒熱話題的「酸菜魚」、「黃燜雞」等，手法與結局應該差不了多少。

但政府該關切的是，瑞幸APP從手機號碼、用戶名、頭像、性別、生日等，還有位置及設備資訊等數據，無一不要求使用者得上繳，更誇張的是還會追蹤您在手機其他APP或網站等軌跡；那瑞幸在台灣收集的數據會回傳中國嗎？還是只落地台灣？奉勸您別為了喝杯咖啡還得提心吊膽。（高嘉和）

