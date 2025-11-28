神達AI伺服器機櫃布局成形

神達旗下AI伺服器、機櫃與叢集（Cluster）產品線均已完成布局。（資料照）

北美與越南新產能明年陸續開出

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）昨於法說會上表示，旗下AI伺服器、機櫃與叢集（Cluster）產品線均已完成布局，從系統、機櫃到256顆圖形處理器的集群解決方案皆可提供，並同步擴大北美與亞太雙集群產能，2026年美國新廠與越南河內工廠產能將陸續開出。儘管地緣政治、政策與氣候變遷變數升高，但仍預期明年「成長不是問題」。

神達總經理何繼武表示，2026年會是充滿變化的一年，包含地緣政治、各國高債務水位、政策波動與氣候變遷，都將使企業面臨多重不確定性。不過，公司已提前因應，展開長期分散式布局，包括美國、歐洲多年建廠經驗，使川普政府政策調整對供應鏈衝擊有限。此外，神達業務不具季節性，營運動能主要取決於客戶需求與產品組合，「下半年通常優於上半年」，對來年持續成長仍具信心。

何繼武指出，集團製造端採「兩大地緣集群」策略，北美地區方面，美國新廠預計2026年第二至第三季陸續啟動，墨西哥產線亦同步擴大，兩地將共同承擔AI伺服器、機櫃的交付需求。亞太地區則以台灣與越南為核心，竹科與竹南兩座工廠分別負責不同產品線；越南河內工廠今年已完成建置，預計明年啟動量產。

財務長黃秀玲表示，目前合併毛利率維持在健康區間，費用結構與折舊皆在可控範圍內；營運資金來源包括自有資金、銀行額度與正在進行的可轉債發行，主要投入旗下神雲科技的資本支出與材料採購與產線擴充。

