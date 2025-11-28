台泥：中國內捲嚴重 縮減產能、人力

台泥董事長張安平（中）向所有投資者道歉。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）昨召開法說會，台泥董事長張安平表示，「今年台泥發生的意外比較多，我們在管理上針對供應商和管理都有不到位的問題，造成投資者損失、營業的傷害，我個人向所有投資者道歉」。

他說，過去20年，台泥獲利高度依賴「兩岸水泥」這傳統的「兩隻腳」，隨著中國產能過剩市場內捲，加上台灣本業受到房地產不景氣影響，台泥過去8年布局的「第三隻腳（歐非水泥）」與「第四隻腳（新能源）」，已在關鍵時刻補位，成為穩定集團營收與獲利的關鍵防線。

台泥總經理程耀輝表示，今年是個不尋常的一年，「有些事我們沒辦法控制，如地震、氣候、匯率，有些事我們本來應該做得更好，如設備與防災管理。」然而，受惠於土耳其及歐非市場強勁貢獻，台泥第三季毛利率突破2成大關，達23%。

程耀輝並揭示台泥最新的「四足鼎立」營收結構，分別為台灣占35%、土耳其占27%、中國占20%、歐非占18%；在毛利率表現上，土耳其達35%、台灣31%、歐非28%，僅中國為6%，土耳其、台灣、歐非的毛利率皆突破28%，成功抵銷了中國市場的逆風。

針對中國市場，台泥已縮減14%產能與精簡20%人力，目前中國廣州、重慶等地碳價已攀升至每噸50~60人民幣，隨著高耗能業者被迫退場，台泥提早布局減碳技術將是長線的正面利多。

他說，10月旗下電池品牌Molicel單月EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）已正式轉正；綠能新事業子公司Atlante前3季營收年增129%，毛利率衝上58%；台泥綠能毛利率達38%，台泥儲能毛利率亦達到29%，台泥已成功擺脫對單一水泥產業的依賴，建構多元且高獲利的營收來源。

