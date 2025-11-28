英特爾認了！ 陳立武全力支持羅唯仁加入

英特爾執行長陳立武表示，英特爾「全力支持」羅唯仁加入公司。（路透資料照）

稱人才流動是健康現象 業界不認同英特爾說法

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）前資深副總羅唯仁退休後，疑帶機密資料轉任英特爾執行副總裁，台積電日前已對羅唯仁提告；不過英特爾執行長陳立武表示，英特爾「全力支持」羅唯仁加入公司，他並否認有關羅唯仁加入英特爾涉及「智慧財產權轉移」的指控。英特爾也聲明「人才在企業間的流動，是業界普遍且健康的現象」。但這樣的說法讓業界嘖嘖稱奇，說羅唯仁已75歲，這樣歲數的人才並非是企業間普遍且健康的流動現象。

英特爾聲明也指出，在陳立武的領導下，公司正重振工程導向、客戶至上的企業文化，並聚焦強化x86架構實力、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，並加速推進人工智慧策略。面臨轉型之際，英特爾歡迎羅唯仁重返團隊，他先前曾在英特爾服務18年。

英特爾表示，公司明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴格遵守相關承諾。「根據目前我們掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅先生的指控具有任何根據」。半導體產業發展至今，自由工作、運用自身技術專長、在企業間流動一直是產業創新的基石。人才在企業間的流動是業界普遍且健康的現象，這次情況也不例外。

台灣半導體業於10月底就傳出，羅唯仁在10月27日轉赴英特爾上班，當時業界很多人難以置信，「他不是才剛從台積電退休嗎？」、「應該有競業禁止條款限制？」但英特爾未公告相關人事，並說「不回應市場傳聞」。陳立武上週在美國出席活動，被問及傳出羅唯仁「帶槍投靠」一事，他也反駁是謠言。台積電提告後，英特爾與陳立武轉為承認羅唯仁加入公司，並展現力挺態度。

業界認為，英特爾與陳立武勢必要支持羅唯仁，否則豈不坐實外界的質疑。台積電已於25日向台灣智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟，此訴訟是依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。羅唯仁轉往英特爾擔任執行副總裁，「高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司」，因此台積電有採取法律行動、包含違約賠償的必要。

