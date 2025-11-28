中產能過剩加劇 10月工業利潤年跌5.5％

中國10月工業企業利潤年跌5.5％，為3個月來首度下跌。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國十月工業企業利潤年跌五．五％，為三個月來首度下跌，進一步印證中國經濟動能正減弱，增添投資與就業下滑壓力；分析師認為，產能過剩侵蝕企業利潤，以及美中貿易戰都對企業的資產負債表造成影響。

中國國家統計局昨公布，十月工業企業利潤年減五．五％，一反九月年增二十一．六％、八月年增二十．四％的大幅成長趨勢。該數據也低於彭博經濟學家預測的年增二．八％；今年前十月，工業企業利潤年增一．九％，低於前九月的三．二％增幅。

請繼續往下閱讀...

相關數據顯示，中國經濟降溫正傷害企業獲利能力，加劇投資與就業不振的風險，由於大宗商品與製成品的需求恐進一步疲軟，企業獲利前景仍然黯淡。

上海復旦大學金融學教授張純信指出，假期支出高峰週期的放緩，加上美國消費支出預期低迷，可能是十月企業利潤下跌的原因之一。儘管美中貿易戰，但美國仍是中國主要的出口市場，而上月除了有八天國假，雙十一購物節也提早於十月中旬開跑，期間疲軟的消費支出衝擊企業獲利。

香港大學金融學教授陳志武表示，過剩的產能以及價格割喉戰，也可能導致上月企業利潤下滑。

中國發改委轄下的價格監督單位二十四日在一場座談會上表示，「無序的價格競爭仍是一些產業的重要問題」。中國國家統計局表示，在國際環境複雜嚴峻、國內週期性結構矛盾交織的背景下，將進一步擴大內需，培養新的成長驅動力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法