家電多項減徵貨物稅 小客車每輛最高減徵10萬

〔記者鍾麗華／台北報導〕財政部昨在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」。財政部表示，在貨物稅惠民措施，包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅、四項基本家電不課稅，新購小型汽機車減稅與汰舊換新，其中小型小客車每輛最高減徵十萬元，總計貨物稅惠民措施減稅利益高達三一一．三億元。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年六月公布修正「貨物稅條例」第十一條之一，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限四．五年，自今年六月十五日起至二〇二九年十二月卅一日，包括電冰箱、冷暖氣機、除濕機等，每台最高補助二千元，減稅利益四十一．一億元，每年可節省五．一五億度電。

明年起 無添加糖飲料免貨物稅

今年八月公布修正「貨物稅條例」第八條、第十一條及第卅七條，明年一月一日施行，增訂無添加糖飲料免徵貨物稅，刪除彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等四項電器課徵貨物稅，減稅利益共十六．二億元，不僅維護國人健康，也節省生活支出。

今年九月公布修正「貨物稅條例」第十二條之五，自今年九月七日起至二〇三〇年十二月卅一日，購買新小型（二千西西以下）小客車每輛最高減徵五萬元；新小型（一五〇西西以下）機車每輛最高減徵二千元，若加上汰換舊車者，合計小型小客車每輛最高減徵十萬元，小型機車每輛最高減徵六千元。另中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅實施期間延長五年至二〇三〇年十二月卅一日，其中汽車最高五萬元、機車最高四千元。整體而言，車輛降稅減稅利益達二五四億元，而今年小客車八月至十月新領牌照數成長二十％。

至於推動延長電動車減稅，宋秀玲指出，包括「貨物稅條例」第十二條之三修正草案，延長電動車輛減免徵貨物稅實施期限五年，另「使用牌照稅法」第五條修正草案，延長授權地方政府免徵電動車輛使用牌照稅實施期限五年，兩者皆自明年一月一日起至二〇三〇年十二月卅一日，不過，此部分尚待立法院審查通過。

