單身租屋年收64.4萬以下 明年免綜所稅

財部公布最新減稅措施 後年報稅696萬戶受益

〔記者鍾麗華／台北報導〕財政部昨在行政院院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部表示，明年綜所稅免稅額調高四千元、至十．一萬元，標準扣除額調高五千元、至十三．六萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高九千元、至廿二．七萬元，後年報稅適用，預估受益戶數六九六萬戶，增加減稅利益約一四四億元。

基本生活費調升至21.3萬 明年202萬戶5月報稅適用

財政部賦稅署長宋秀玲表示，明年五月申報今年度綜所稅，稅負再減輕，基本生活費將調高三千元，從廿一萬元提高到廿一．三萬元，受益戶數二〇二萬戶，減稅利益一二九億元、增加十二億元。此外，長照特別扣除額將由十二萬元調高至十八萬元，受益戶數卅五萬戶，增加減稅利益十億元，若經立法院會三讀通過，民眾最快明年報稅即可適用。

另，明年度綜所稅免稅額、扣除額及課稅級距再調高，後年報稅適用。宋秀玲說明，依物價指數調整，明年免稅額調高至十．一萬元、七十歲以上為十五．一五萬元；標準扣除額調高至十三．六萬元、有配偶者為廿七．二萬元；薪資及身障扣除額調高為廿二．七萬元。

財政部也調高課稅級距二萬元至二十一萬元，調整為所得淨額（所得總額減除免稅額及扣除額）六十一萬元以下適用稅率五％、六十一萬至一三八萬元稅率十二％、一三八萬至二七七萬元稅率二十％、二七七萬至五一九萬元稅率三十％、五一九萬元以上適用稅率四十％。

宋秀玲指出，明年度綜所稅免繳稅門檻再提升，單身上班族若租屋自住，年所得六十四．四萬元以下免稅，較今年提高一．八萬元；雙薪租屋家庭年所得一一〇．八萬元以下免稅、提高三．六萬元；四口之家租屋且扶養兩名六歲以下子女，年所得一六八．五萬元以下免稅、提高四．四萬元；三代同堂租屋且扶養一名七十歲以上適用身障及長照扣除長者、二名六歲以下子女，若長照扣除額提高至十八萬元，年所得二二四．三五萬元以下免稅、提高五．九萬元。

