出口強勁+普發現金 今年GDP成長上看7%

主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測。（中央社資料照）

主計總處今更新預測 有機會挑戰15年新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測，由於出口表現遠優於預期，帶動第三季GDP大幅上修，加上第四季出口動能強勁，且普發現金有助於刺激內需消費，預料今年GDP成長將由上次預測的四．四五％，大幅上修至六％以上、甚至有望上看七％，今年經濟成長率有機會挑戰十五年新高。

主計總處八月中預測今年GDP成長四．四五％、上修一．三五個百分點。不過，第三季GDP概估七．六四％、大幅上修四．七三個百分點，前三季GDP已超過七％。而且，財政部公布十月出口飆至六一八億美元、年增近五成，預料十一月出口增幅上看四成，第四季出口表現仍優於預期，加上普發現金有助於刺激民間消費，將帶動第四季GDP大幅上修，預料今年GDP將上修至六％以上、且有機會挑戰七％。

出口旺到年底 Q4可望創高

財政部官員表示，全球經濟基本面穩定、AI熱度始料未及，加上消費性電子新品鋪貨以及傳統外銷旺季，預料出口將一路走紅到年底，第四季出口有望再創新高。

主計總處官員也表示，出口表現超乎預期，加上普發現金效益可望逐漸發酵，這次預測將普發現金納入考量，因此今年GDP將大幅上修；不過，台美關稅談判及美國半導體關稅尚未底定，未來是否影響我國經濟表現，值得關注。

