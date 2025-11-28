台積電離職 疑帶機密到英特爾 搜索羅唯仁住處 扣股票、不動產

台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾，懷疑可能「帶槍投靠」，高檢署昨搜索羅的住處，聲請扣押股票、不動產獲准。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾擔任執行副總裁，被懷疑可能「帶槍投靠」。高檢署昨指揮調查局對羅位於台北市松山區、新竹縣竹北市的住居所搜索，扣得電腦、隨身碟等證物；檢察官另依刑事訴訟法規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅的股票、不動產獲准。

檢方並未說明查扣多少張股票，但以羅退休前持有一三四八張台積電股票及兩房產計算，初估至少廿億元；據了解，擁有美國護照的羅唯仁，早在十月間已出境赴美，本報於十一月揭露羅退休前，指派屬下幫他影印大批先進製程技術相關機密資料並進行簡報後，高檢署旋即簽分他字案調查。

針對羅人在境外，律師林俊峰指出，檢調應該會先對羅在台灣的戶籍地及現居地寄送傳票，若他不出庭說明，檢察機關為求程序嚴謹起見，會依與美方的刑事司法互助協定，請求美方確認他的現居地後，再寄傳票通知他回台接受應訊，若羅仍不回台，依法進行拘提未到時，再發布通緝、請求註銷羅的台灣護照。

