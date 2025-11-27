不只羅唯仁 英特爾頻挖台積美廠牆腳

半導體業傳出，英特爾近期也頻頻挖角台積電美國亞利桑那州廠的工程師，但台籍工程師對英特爾前景沒信心，不為所動。（彭博資料照）

開出薪資多2成、工作少一半 台籍工程師對英特爾沒信心 不為所動

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁因涉嫌竊密、「帶槍投靠」英特爾被台積電提告，半導體業傳出，不只羅唯仁，英特爾近期也頻頻挖角台積電美國亞利桑那州廠的工程師，且開出薪資高於台積電二到三成、但工作輕鬆一半的條件，成功吸引到一些美籍工程師跳槽，但台籍工程師對英特爾前景沒信心，反而不為所動。

英特爾執行長陳立武今年三月接任以來，整頓動作頻頻，為了提高效率、精簡組織，並展開大規模裁員，估計今年底前裁減約二．〇五萬名員工，約占總員工人數二十二％，外媒稱他勾勒一個更注重成本控制與更有效率晶片製造商的藍圖。

請繼續往下閱讀...

業界表示，英特爾雖裁員，但偏向中階管理層與薪資較高的資深員工，仍陸續招攬較年輕的工程師等。

羅唯仁多負評又被台積告 業界︰英特爾恐不敢重用

半導體業界認為，英特爾致力振興美國晶片製造使命，近期雖延攬疑「帶槍投靠」的羅唯仁，但他已七十五歲，在台灣半導體業以「兇」、「罵人」出名，如今又被台積電提告，英特爾恐怕也不敢重用，更不敢使用他手上的機密資料。

業界還傳出，英特爾針對生產製造不振問題，近期也頻頻挖角台積電美國亞利桑那州廠的工程師；相較台積電，英特爾薪資高出二到三成，量產除了自家產品，外部幾乎沒幾家客戶，產能利用率不高，工作比台積電輕鬆一半，成功吸引美籍工程師跳槽，但台籍工程師對英特爾前景依然沒信心。

業界認為，羅唯仁事件之後，台積電對於跳槽到英特爾的工程師，應該也會採取嚴格的把關規範，避免「帶槍投靠」事件一再發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法