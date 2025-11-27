工研院啟動撤銷院士 羅恐成首例

羅唯仁今年九月中才獲頒工研院院士榮譽，如今卻遭台積電提告，工研院已開始啟動撤銷流程。（取自工研院官網）

〔記者洪友芳、林菁樺、方韋傑／綜合報導〕台積電前資深副總羅唯仁今年九月中才獲頒工研院院士榮譽，如今卻遭台積電提告違反營業秘密法、違反競業禁止合約等，經濟部長龔明鑫昨出席台灣精品獎頒獎典禮時表示，工研院已開始啟動撤銷流程。若他遭撤銷院士資格，將是工研院設置院士以來，十四屆共頒授六十九位院士榮譽中，第一位被撤銷資格的院士。

工研院為表彰在產業技術上有傑出貢獻的個人，二〇一二年起設置「工業技術研究院院士（ITRI Laureate）」，由遴選委員會評選出當屆院士並頒授證書公開表揚；工研院院士為終身榮譽職銜，台積電創辦人張忠謀是首屆院士。

和碩董事長童子賢昨出席活動時對此案表示，科技業創新與智慧財產保護必須並行，職業道德是產業的「禁忌紅線」，不論企業或個人都不能跨越；目前相關事件牽涉跨國制裁與司法管轄，複雜度極高，也凸顯產業在全球化供應鏈下必須更加注意合規。

童子賢認為，此案涉及智財管轄權與跨國司法調度，屬高難度案件，跨境法域重疊、證據認定、執法協作都具實務挑戰，企業在參與國際供應鏈時必須更加謹慎；這在產業之中屬於「要非常小心，不要跨越（紅線）」的典型案例，也可藉機檢視台灣在跨國智財執行與制度運作上的成熟度，包括法規適用、國際協作與產業自律是否足夠，未來可作為制度調整的參考。

談及外界憂慮台積電競爭對手在技術層面「彎道超車」。童子賢重申，產業並非可透過急進策略崛起；他說，短期內不擔心台灣在半導體領域被超越，因為產業競爭力取決於完整治理架構，而非突襲式投資。

