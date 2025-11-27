羅唯仁案 台積提「定暫時狀態處分」

台積電前天宣布對前資深副總經理羅唯仁提起訴訟。（取自工研院官網、美聯社資料照，美編組合成）

以假處分避免損害或爭議惡化 智慧法院已分案

〔記者王定傳、洪友芳／綜合報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁，因退休後轉投競爭對手英特爾擔任執行副總裁，台積電懷疑羅可能「帶槍投靠」，前天宣布在智慧財產及商業法院，對羅提起訴訟；智慧法院昨表示，台積電前天已先對羅唯仁提起聲請「定暫時狀態處分」一案，法院受理後即進行電腦分案作業，承審法官為王碧瑩，將盡速閱卷並依相關規定審理。

「定暫時狀態處分」是法院在案件尚未審理終結前，為避免當事人權利受到重大損害或防止爭議惡化，所做的臨時性處分決定。

陽明交大法律學者林志潔前天即建議，台積電可提定暫時狀態假處分要求，請法院裁准，在兩造訴訟判決確定前，禁止英特爾利用羅唯仁可能交給對方的營業秘密和機敏資料；也有法界人士認為，台積電可能依保密及競業禁止條款，請法院裁准訴訟判決確定前，禁止羅轉投英特爾等。

聲請案涉營業秘密 不便揭露內容

至於台積電實際聲請內容為何，智慧法院昨表示，因台積電已在聲請狀中表明本案涉及諸多營業秘密事項，請法院審慎處理，故在案情釐清並徵得台積電同意前，不便揭露內容。

台積電也稱此案已進入訴訟程序，不便多做回應；另希望外界勿隨意揣測，以免影響後續訴訟進行。

台積︰進入訴訟程序 外界勿揣測

台積電前天指出，羅去年三月已調任至「企業策略發展部」，無須再監督或管理研發部門事務，卻仍要求研發部門召開會議並提供資料，了解正在研發中及未來規劃的先進製程技術；且在離職前向法務長說明只是到學術機構任職，離職後卻旋即投奔英特爾，懷疑他高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊，依雙方簽署的競業禁止條款及營業秘密法等規定，對羅提起訴訟。

