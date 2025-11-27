盤勢分析》破底危機解除 挑戰月線反壓

台股昨日在大型電子權值股上漲表態，收復10日線，並重返2萬7000點大關。（中央社）

美國12月降息機率大增，資金寬鬆的預期抵銷輝達重挫的利空，費城半導體指數前天開低走高，昨日台股多方重新拿回主導權，大型電子權值股上漲表態，IC設計龍頭聯發科（2454）一早就直奔漲停，電子股氣勢再起，台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）同步大漲，推升台股收復10日線，並重返2萬7000點大關；半導體、光通訊、PCB、散熱、軍工相關個股強攻，生技、航運、運動休閒等傳產族群也不落人後，僅記憶體族群連2日大跌垂淚，加權指數終場大漲497.37點，收在昨日最高點2萬7409.54點，短線將挑戰月線反壓，成交量約5204億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，大盤接下來將面對月線壓力，破底危機已經解除，AI族群轉向Google相關類股；至於記憶體族群出現報價上漲，股價卻不反應，昨股價再度重挫，整理時間將拉長，等待落底止穩後才會有進一步行情。

統一證券指出，外傳白宮國家經濟委員會主任哈塞特將是新任美國聯準會主席熱門人選，美國10年期殖利率跌破4%，12月降息預期攀高至8成，有利提升風險資產偏好，台股MACD空方綠柱體開始縮小，暗示下殺力道正在減弱。整體來看，大盤短線修正已見止穩跡象，多方動能蓄勢待發，短線先觀察能否攻上月線。

3大法人昨合計買超226.6億元，其中外資買超124.2億元、投信大買119.5億元、自營商賣超17億元；外資台指期淨空單昨小減1047口，累積外資台指期淨空單約2.86萬口。（記者卓怡君）

