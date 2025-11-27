財經青紅燈》大台北的「小」現象

第2季全國設有戶籍住宅平均人口數僅2.91人，創2009年第1季有統計以來的單季最低，且連續2季不到3人。（記者徐義平攝）

根據內政部不動產資訊平台最新數據，第2季全國設有戶籍住宅平均人口數僅2.91人，創2009年第1季有統計以來的單季最低，且連續2季不到3人。

依據國民與學前教育署定義，小家庭通常包括一對夫妻以及未婚子女，也就是說組成人數為3人以上；但今年前2季，全國戶籍住宅平均人數卻連續低於3人，比小家庭組成人數還要少，顯示頂客族、不婚不生的單身族，甚至高齡獨居長者等，平均不到3人的組成戶籍數量占比已超過5成。

再觀察六都戶籍住宅平均人口數，今年第2季首度出現全數低於3人，尤其第1季台中市平均人口數還有3.01人，第2季掉到2.97人，凸顯全國主要都會區的小家庭、折衷家庭，甚至大家庭等組成數量持續遞減，反而單身、獨居與頂客族等組成數量持續攀高。

此現象來自少子女化、人口老化等多重因素導致，進而會造成整體勞動力競爭下滑、甚至導致人口成長停滯；居住方面，大坪數住宅需求也會跟著下滑，反而偏向小宅化，尤其房價高漲、家庭人口組成數量減少，居住需求面積也跟著變小。

另依最新發布的第2季房屋稅籍住宅面積統計，全國25坪以下的小宅數量已逾283萬宅、占比逾3成，也就是每3.3宅就有1宅的建坪為25坪以下；至於15坪以下稅籍住宅占比，以台北市最高，每7.69宅就有1宅為15坪以下；第2季雙北市25坪以下小宅占比，全部超過4成，尤其北市更逾46%，幾乎是每2.17宅就有1宅的建坪在25坪以內。（徐義平）

