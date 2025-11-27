玉山金連續11年蟬聯永續典範獎

中華民國無任所大使簡又新（左）頒發台灣企業永續獎最高榮譽「企業永續終身成就獎」予玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁（右）。（玉山金控提供）

創辦人黃永仁獲頒企業永續終身成就獎

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣永續能源研究基金會26日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，玉山金控暨玉山銀行創辦人黃永仁以其對台灣金融業與永續發展的深遠貢獻，獲頒本屆最高榮譽「企業永續終身成就獎」。玉山金控也連續11年榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，創下金融業最佳紀錄。

玉山金控同時囊括台灣十大永續典範企業獎、永續報告書獎白金獎、創意成長領袖獎、透明誠信領袖獎、創意溝通領袖獎、社會共榮領袖獎與氣候領袖獎等7項大獎，展現永續金融的全方位實力。

玉山創立之初以「建立制度、培育人才、發展資訊」3大支柱，厚實金融百年事業發展的根基，並擘劃玉山3大願景：「金融業的模範生、服務業的標竿」、「玉山成為世界一等的企業公民、玉山人成為世界一等的公民」、「台灣的玉山、世界的玉山」。30多年來，將永續理念融入企業核心，以前瞻遠見及卓越領導，為台灣培育眾多金融人才，不僅成就台灣金融發展的永續標竿，更為亞洲乃至全球永續發展奠定重要基石。

黃永仁表示，玉山秉持「敬天愛人，永續未來」的精神，將永續理念深植金融本業，攜手夥伴共同邁向淨零目標。為接軌國際，連續4年受邀參與聯合國COP氣候峰會，向世界展示台灣金融業對永續的責任和行動。為響應政府政策並擴大金融正向影響力，作為永續金融先行者聯盟一員，積極推動台灣金融業淨零轉型基礎建設，更連續5年舉辦ESG永續倡議行動，號召近500家企業與醫療院所共同邁向永續轉型。

玉山認為一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略，積極推廣「Farm to Table」價值鏈，助力百餘業者取得資金，並長期透過黃金種子計畫、人才獎學金、永續醫療合作、公私協力阻詐等，奠定永續台灣的基礎工程。

