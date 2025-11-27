研調：Q4記憶體合約價漲50～55% 創新高

研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，預估第4季記憶體漲幅創歷史新高。（記者洪友芳攝）

先進及成熟製程價格全面看漲

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查指出，因雲端服務供應商（CSP）對DRAM採購價格態度較開放，其他應用需跟進價格漲幅，以確保原廠的供應量，但原廠庫存又見底，將導致先進及成熟製程、各主要應用的DRAM合約價快速攀升，預估第4季最終一般型DRAM合約價將季增45-50%，一般型DRAM及HBM（高頻寬記憶體）合併的整體合約價將上漲50-55%，兩者漲幅皆創歷史新高。

明年DRAM、NAND雙缺

DRAM廠南亞科（2408）、華邦電（2344）先前皆預期第4季DRAM合約價會比上季更高，明年也將因受惠AI出現結構性缺貨，維持價格向上的走勢；威剛（3260）、宜鼎（5289）等記憶體模組廠，也預期明年將是 DRAM、NAND快閃記憶體雙缺局面，向原廠追貨、被客戶追著跑成為日常，價格不是問題，拿到貨源與如何分配產品給客戶是目前經營的一大挑戰。

TrendForce統計，今年第3季因一般型DRAM合約價上漲、出貨量季增，加上HBM出貨規模也擴張，推升整體DRAM產業營收破400億美元大關、達414億美元、較前1季大幅成長30.9%。

TrendForce分析第3季主要DRAM供應商營收表現，SK hynix維持排名第1，主要受惠產品售價季增、位元出貨大幅成長，營收季增12.4%、達137.5億美元，但市占在激烈競爭下降至33.2%。三星（Samsung）營收135億美元、季增30.4%，營收市占為32.6%，維持第2。排名第3的美光（Micron），第3季售價、位元出貨皆明顯成長，推升營收至106.5億美元，季增達53.2%，市占大幅上升至25.7%。

