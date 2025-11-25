酷澎資安團隊前進台大、中正大學 培育資安人才

Coupang酷澎台灣暨日本資訊安全 長陳浩維引述調查指出，企業願意投 入資安建設，能帶給顧客正面印象。 （Coupang酷澎台灣提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕Coupang酷澎作為美國科技公司，在全球營運版圖仰賴資訊安全團隊，為顧客提供安全、安心的數位消費環境，並積極響應政府資安人才培育政策。延續上半年資安教育週的校園分享計畫，Coupang酷澎台灣暨日本資訊安全長陳浩維與Coupang酷澎台灣資安總監周彥儒，分別前往國立台灣大學與中正大學進行專題演講，與學生及教授面對面交流業界對於資安人才的期待，提供生涯規劃參考，深化產學合作。

陳浩維資安長受邀至台大資訊管理研究所演講表示：「資安不只是防禦跟限制，更是建立顧客與服務端信任的關鍵。Coupang酷澎集結數百位跨國資安與隱私專家，每年投入數十億新台幣完善資安防禦、布局隱私保護，積極打造新世代的數位信任防線。」

陳建錦教授表示：「感謝酷澎分享寶貴實務經驗，給予資安人才培育的能量，數位化時代各行各業都會面臨到資安議題，最基本的攻擊及防守、雙方面人才都需要經驗累積、法規認識，這需要產、官、學全方面的合作，願意分享的企業對於台灣資安人才培育有很大幫助。」

周彥儒總監受邀出席國立中正大學「2025台灣網路資訊信任與安全論壇」，向資訊管理與資訊工程領域的研究生分享資安在現代企業營運中的深刻影響。國立中正大學資訊長張榮貴表示：「中正大學身為雲嘉南重要的高等教育機構，未來將持續扮演『鏈結』與『跨域』的核心角色，並搭建跨領域合作平台，促進政府、企業與學界間的知識共享與技術交流。」

