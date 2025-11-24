〈財經週報-財經焦點〉全球百大科技研發獎》資策會軟體院Vision Safe 明年有望商用

全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）11月20日在美國舉辦頒獎典禮，圖為資策會軟體院組長劉暐辰（中）代表資策會受獎。（資策會提供）

記者歐宇祥／專題報導

台灣交通現狀亟待改善，資策會軟體技術研究院研發的「視界安全智駕系統（Vision Safe）」就運用AI與感知等技術，力求全面改善交通安全，榮獲有研發界奧斯卡獎之稱的「全球百大科技研發獎」（R&D100 Awards）獎項殊榮，是台灣第一套專為大型商用車設計、並獲此殊榮的智慧安全座艙系統，明年有望商用。

Vision Safe 奪研發界奧斯卡獎

資策會軟體院院長蒙以亨表示，台灣的智慧交通技術發展在全球名列前茅，運用AI技術與ICT產業結盟，期望讓從智慧道路、駕駛人輔助等多面向強化交通安全；因軟體院研發專案都是優先考量使用者痛點、市場，除Vision Safe獲獎外，近年也另有「生命守護通道系統」、「智慧機車安全警示系統」分別獲獎。

軟體院移動安全信賴中心智慧駕駛組組長劉暐辰指出，Vision Safe由經濟部產業技術司支持下發展，並攜手大眾電腦，結合駕駛者監控系統（DMS）、CamBoost AI智慧增強器及AR-HUD抬頭顯示器等廠商推出的解決方案，希望能解決視線不佳、駕駛疲勞、車輛視覺盲區域等車禍主要成因，至今已創造12億產值，並有望在明年（2026）商用。

劉暐辰說明，Vision Safe獲獎系統整合了5大關鍵技術創新，透過AI與感知技術，全面彌補人類駕駛的侷限性，包含搭載熱像AI全天候感知模組，即使在低光源、下雨等惡劣天候下，仍能以高達96%的準確率精準偵測行人與障礙物，有效填補視覺盲區。

全姿態駕駛行為 AI監控應用

Vision Safe也發展AI全姿態駕駛行為監控應用，有別於傳統的人臉辨識侷限，是結合大型商業車既有之車內監控設備、改以側方鏡頭辨識駕駛的全身動作，能精準偵測如滑手機、未握方向盤、彎腰撿物等10種高風險行為，顯著降低因人為分心所造成的事故。

針對大型車輛最危險的內輪差問題，Vision Safe內建的AI內輪差警示與自動煞停技術，能在0.1秒內精準判斷潛在危險並發出警示。系統也採用了眼動追蹤AR-HUD抬頭顯示技術，將關鍵導航與警示資訊以擴增實境方式投影至駕駛視野，配合駕駛目光動態調整位置，大幅減少視線轉移，提升行車專注力。

蒙以亨指出，軟體院開發新技術都會先考量使用者痛點、場域應用以及市場需求，大眾電腦也已將此系統整合到產品並銷售，軟體院期待未來能與廠商形成生態系，除強化廠商的產品與技術、也協助運輸業者強化駕駛安全，除創造商業價值外、也追求能提升交通安全的社會價值。

