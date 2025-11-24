〈財經週報-財經焦點〉全球百大科技研發獎》聚焦智慧運輸安全 台灣2029主辦ITS世界年會

在經濟部產業技術司科技專案的支持下，資策會軟體院研發的「視界安全智駕系統（Vision Safe）」以提供全方位防護技術，榮獲素有研發界奧斯卡獎之稱的「全球百大科技研發獎」，圖為資策會軟體院院長蒙以亨（中）與研發團隊資策會軟體院主任朱柏嘉（右）、資策會軟體院組長劉暐辰（左）。（資策會提供）

記者歐宇祥／專題報導

資策會軟體技術研究院近年持續耕耘智慧交通領域，開發的新技術陸續獲獎，今年的視界安全智駕系統（Vision Safe）奪下「全球百大科技研發獎」（R&D100 Awards）。軟體院院長蒙以亨指出，台灣已經爭取到在2029年舉辦ITS世界年會（智慧運輸世界大會），隨著智慧交通技術持續研發，除提升我國交通安全，也有望將技術、解決方案輸出到國外。

車電鏈實力強 智駕系統奪大獎

軟體院指出，除Vision Safe在今年勇奪被稱為R&D100肯定外，2024年「生命守護通道系統」獲得WISTA獎項、2019年「智慧機車安全警示系統」。蒙以亨表示，台灣的車電供應鏈業者能力堅強，軟體院與運輸業者、縣市政府了解使用需求，並整合車電、顯示器、晶片業者，建立智慧交通生態系，除追求經濟價值外、也期望提升交通安全，近年陸續獲獎就是努力的成果。

Vision Safe是以AI、熱成像等多項技術整合後，應用在駕駛監控或車輛輔助系統，偵測車輛周圍是否有異狀、抑或偵測是否疲勞駕駛需提醒等。而生命守護通道系統則是以AI系統進行道路車流環境監控、目標建立智慧道路體系，而智慧機車安全警示系統則結合智慧交通、智慧道路系統，即時預警駕駛人道路狀況，都是能降低事故率、提升安全的系統。

軟體院助解決問題 應用落地

蒙以亨說明，每個國家、每個城市的交通痛點不同，智慧交通的發展核心不在於技術，而是能否解決問題、實際落地應用，目前3項產品都各有應用場域，不過若要擴大推展，除需技術、廠商生態系，也需要政府加入；他直言，很多交通問題不是資策會能改變的，但資策會若不參加、很多事情也可能無法改變，將持續藉由研發技術與應用、加入公協會與縣市政府會議，扮演讓台灣交通進化的關鍵角色。

蒙以亨指出，智慧交通的三大支柱為AI、數據與通訊，需要三者具備並了解使用者痛點，才能打造符合市場需求的解決方案。而軟體院運用累積8年、包含各類車種資料的「 Formosa臺灣街景深度學習資料庫」為AI訓練基礎，也建立評測體系，期望做好交通領域的AI基礎建設，讓廠商、縣市政府都能運用資料進入市場、一起共榮。

從台灣出發 瞄準東南亞市場

展望未來，軟體院移動安全信賴中心主任朱柏嘉指出，台灣因氣候因素，讓機車成為重要的交通工具，這與東南亞國家的特徵一致，因此Vision Safe除利於台廠使用外，也有望推展到希望邁入東南亞市場的國外廠商；在資料蒐集方面，也建立蒐集方法與自動化標記平台，可協助廠商蒐集資料，未來發展大有可為。

