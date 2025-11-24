〈財經週報-專家筆記〉從「資訊不對稱」到「智慧不對稱」：AI時代銀行人才的再定義

銀行掌握資訊不對稱，正轉向「誰能協助客戶理解AI產出的資訊」。（資料照）

■黃崇哲

在人工智慧（AI）加速滲透金融業的時代，資訊的力量正被重新分配。《The Economist》於2025年10月發表的〈The End of the Rip-Off Economy〉指出，過去許多行業之所以能長期維持高利潤，並非因為提供了更優質的商品，而是因為掌握了「資訊不對稱」：消費者不了解產品結構、契約條款與定價依據，只能被動接受。這種剝削型經濟正隨著AI的普及而瓦解。

銀行資訊不對稱賺利差 因AI普及而瓦解

AI讓消費者得以閱讀複雜契約、比較市場價格、模擬財務決策。它不僅是科技工具，更是資訊權力的再分配機制。當消費者能在幾秒鐘內用生成式AI比對貸款條件、投資費率或保險細節，銀行過去仰賴資訊優勢取得的「隱形利差」正被侵蝕。這意味著金融業的核心競爭力，將從「誰懂產品」轉向「誰能協助客戶理解AI產出的資訊」。

然而，新的「智慧不對稱」也在形成。並非所有消費者都能正確解讀AI建議，也並非所有銀行都能妥善應用AI於顧客服務。AI雖打破了舊式的不透明，但也創造了新的知識落差——懂得運用AI的專業人員將取代過去靠「話術」取勝的銷售員。這使得銀行的人才訓練，必須從產品導向轉為「解釋導向」、「判斷導向」與「倫理導向」。

在這個過程中，三類銀行職能將面臨明顯重組。第一，銷售與客服人員的例行工作被AI自動化取代，需轉型為能教導客戶使用AI的「理財教練」或「決策輔導員」。他們的價值不再在於推銷，而在於幫助客戶問對問題、理解選項、辨識風險。第二，授信與風控人員需從依規審核者，轉為AI模型監督者，具備資料倫理與例外判定能力。第三，信託與財管顧問則可藉AI提升模擬與解釋能力，強化「以人為中心」的信任關係，重新成為高價值的決策夥伴。

AI讓資訊透明化 仍需人類智慧解釋

對銀行而言，這場人才重構的核心，不是裁撤舊職能，而是建立新素養。AI已讓資訊透明化，但「解釋透明資訊」仍需人類的智慧。未來的金融專業人員必須兼具三項能力：一是AI素養——理解AI如何生成結論；二是判斷力——能在AI建議與現實情境之間做價值取捨；三是信任設計力——能以誠信、倫理與人文關懷，重新建立顧客信賴。

這正是銀行人才培訓的下一個戰場。過去的教育偏重法規與產品知識，未來則需融入AI應用、資料治理與決策心理學。銀行若仍以「資訊壟斷」維持獲利，終將被AI削弱；唯有將AI視為與客戶共享的能力，才能在透明市場中創造新的附加價值。

AI的到來，並不代表資訊不對稱的終結，而是其轉型。剝削不再來自資訊的缺乏，而是來自理解的落差。能化解這種「智慧不對稱」的銀行人才，將是金融業在AI時代的真正贏家。（作者為台灣理財顧問認證協會秘書長）

