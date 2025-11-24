〈財經週報-投資觀點〉AI投資浪潮下的ETF主動投資新機會

AI趨勢強大成長力，國內資產管理公司紛紛積極發展主動式ETF產品。（彭博）

■洪欣如

當Google執行長皮蔡宣稱「AI的威力將比用火用電更深遠」，這句話正成為現實。根據彭博資訊報告，涵蓋基礎建設與技術應用的全球AI市場規模，將在6年內暴增10倍，從2024年的0.6兆美元躍升至2030年的6.0兆美元。

本波AI浪潮被視為繼機械化、電氣化、數位化之後的第四次工業革命，普華永道（PwC）估計，至2035年，AI將為全球創造16.5兆美元的經濟價值，遠超過去任何一次工業革命的影響。

三大驅動力引擎全開

支撐這場產業革命的是三大明確驅動力：資本投入、技術突破與應用滲透。

「資本投入」方面，摩根士丹利預估全球雲端資本支出在2026年將達5,820億美元，年增率高達31%，顯示科技巨頭正砸下真金白銀，建置算力基礎。

「技術突破」更是驚人，依據ARK Invest的 2025關鍵報告，AI專案完成率從2023年9月的3%，短短一年多飆升至2024年底的75%，顯示AI實戰能力正飛速成長。

「應用滲透」也在加速推進，研調機構Epoch AI指出，目前約有30%美國企業願意付費使用AI，預估至2030年將達近100%。

這三大驅動力環環相扣，促使AI產業迅速擴張，引領人類踏入嶄新的經濟時代。

雙主軸掌握成長紅利

在AI投資策略上，尤其看好兩大主軸：「基礎建設」與「技術應用」，可全面涵蓋產業鏈上下游的商機。

在算力之源的基礎建設端， AI晶片、資料中心和電力能源等領域展現爆發成長，預計至2030年年複合成長率有望超過30%。技術應用端的商機更為驚人，例如精準醫療市場將從現階段的220億美元暴增至2030年的1,880億美元，在人形機器人及程式設計領域，也將迎來約5倍的成長幅度。從醫療、製造到國防等，AI將深度滲透技術產業，創造全新經濟模式，推動生產價值倍增。

主動管理捕捉先機

面對瞬息萬變的AI產業，主動管理策略正展現無可取代的優勢。傳統被動投資因為指數成分股須符合嚴格的市值與獲利門檻，常錯過新興企業初期的高速成長期。以Google為例，其上市後必須連續四季獲利才能納入標普500指數，讓實際納入時間延後，但股價在2004年IPO到2006年入選指數期間，已暴漲359%，令被動投資人錯失了這段黃金成長期的財富機會。

看好此波AI趨勢強大成長力，近期國內資產管理公司如元大投信等，紛紛積極發展主動式ETF產品。這些產品結合ETF便利性與主動選股靈活性的雙重優勢，可協助投資人緊握全球AI創新的脈動，捕捉快速成長的紅利。更重要的是，在聯準會（Fed）持續降息預期推動下，貨幣環境轉趨寬鬆，有望為AI成長股注入更強的推升力道，是投資者不容錯過的黃金契機。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

