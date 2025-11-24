〈財經週報-投資觀點〉台灣多層次資本市場交易板塊

台灣證交所及櫃買中心兩大交易市場，為吸引更多不同屬性的資金及扶植更多中小微型企業的發展而不遺餘力。（中央社）

■郝振邦

台灣各層次資本市場交易板塊

多層次交易平台發展係為一個成熟資本市場的象徵，旨在滿足不同類型企業（從微型新創到大型企業）在不同發展階段的籌資需求，也為不同風險偏好的投資人提供多元的投資管道。台灣的資本市場在逐漸邁入成熟的過程中，兩大交易市場－臺灣證券交易所(以下簡稱證交所)及中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心），也為吸引更多不同屬性的資金及扶植更多中小微型企業的發展而不遺餘力。

台灣除了一般投資人所熟知的上市/上櫃主板交易市場外，作為上市櫃前的預備市場-興櫃交易板塊運作已久，發行公司於正式申請IPO前，需由證券商輔導，且至少登錄興櫃六個月的期間，相較於主板，其股價波動性大、流動性較低，但其中不乏掌握未來熱門產業趨勢之公司，可吸引長期投資者提早布局，於砂礫中挑選珍珠。

另外證交所於2021年推出創新板，以市值標準取代過往以資本額及獲利為登錄門檻，為符合政府產業發展政策的新創企業(例如AI、AIoT、半導體、綠能環保、生技醫療、機器人及資安等產業)，提供更為便捷進入資本市場籌資的管道，目標成為台版的NASDAQ交易平台，亦提供風險屬性較高的投資人參與投資新創的機會；櫃買中心除了投資人所熟知的興櫃及上櫃板塊外，亦於2014年成立創櫃板，為有志朝向公開資本市場邁進的微型新創企業，提供初步特定投資人籌資平台，並提供專業會計師及證券商前期輔導諮詢資源。

台灣目前擁有證交所與櫃買中心兩大IPO平台，良性競爭帶動多層次資本市場逐漸發展成熟，也成功協助眾多企業進入資本市場，提升台灣的國際競爭力與能見度，同時也為投資人創造多樣化的投資選擇。未來也將隨著政府產業政策發展方向，將多層次資本市場持續優化並與先進國家制度接軌，預期將培育更多的台灣獨角獸及護國群山，協助發行公司在全球競爭中脫穎而出。

（作者為兆豐證券資本市場業務本部副總經理）

