〈財經週報-投資趨勢〉AI基建需求暢旺 資本支出動能無虞

美股重要財報均相繼揭曉，儘管數據亮眼，展現強勁前景需求動能；但另一方面，也因漲多與再度飽受AI前景現雜音等干擾，主要美股指數近日也經歷數月來最劇烈的情緒波動。

在總體經濟數據方面，美國就業數據影響市場預期。9月美國就業報告進一步加劇市場壓力；隨著市場對於年底美國聯準會降息預期降低，也讓現階段投資人面臨估值壓力，以及未來降息次數減少的挑戰。

儘管近期市場對於AI前景與資本再度浮現諸多雜音，但從基本面來看，對資本市場長期前景仍保持正面看法。從歷史經驗來看，第四季通常是風險資產表現相對強勁季節，隨著市場預期2026年各產業獲利可望回升，將有助於資金從科技板塊擴散至其他領域，帶動市場結構更為均衡。

AI基礎設施需求 依然強勁

再從美股相關財報顯示，AI基礎設施需求依然強勁，而轉向高毛利GB300 Blackwell加速出貨，有助提升獲利及利潤率；儘管近期出現較大波動，但考慮獲利成長能見度提升，評價面仍有吸引力；展望後市，例如下一代產品（Rubin）、主權AI及雲端需求成長仍在，將有利挹注後市動能。

面對近期所累積的較大漲幅，短期內，市場波動風險或將攀升，特別是強勢上漲後獲利了結壓力、以及在通膨與就業風險權衡下更為複雜的貨幣政策環境。儘管短期市場情緒可能出現起伏，但預期中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐。

就產業動態方向上，持續關注AI人工智慧生態系統基本面，現階段AI發展仍處於早期階段。由需求面觀之，隨著新一代資料中心專案啟動以及推理模型應用快速普及，算力需求正大幅上升；另一方面，目前整體支出環境仍維持理性，下游半導體與零組件供應商對AI基礎設施建設熱潮反應仍然謹慎，普遍傾向獲得明確訂單後才調整產能，凸顯市場參與者態度理性。

AI生態系統 可望續穩健成長

其他如上游大型CSP與科技巨頭則在穩健獲利能力與AI長期成長機會支持下，逐步擴大資料中心投資，儘管OpenAI的積極佈局吸引市場目光，但它代表更廣泛AI創新浪潮的一環，未來數據中心擴張、GPU採購及電力保障建設將進一步支持AI資本支出週期。

綜合來看，現階段AI投資週期仍在初期階段，發展基礎穩健且廣泛，並且建立在實質需求與長期結構性成長的基礎之上，非由投機性資金驅動，未來隨著運算能力提升與應用場景擴展，AI生態系統有望持續穩健成長。

策略上，建議聚焦以AI技術為核心，專注挖掘受益於AI創新，長期具有結構增長且獲利能見度高的企業，平衡佈局股債資產，橫跨多元趨勢與產業，進中求穩，參與時代紅利；同時利用配置不同資本結構參與，例如高波動個股（如軟體股、小型半導體股）以可轉債或公司債方式持有，產業方向上，則相對偏重科技和工業相關。

AI重新定義產業商業模式 有助工業股後市

展望後市，CSP資本支出保持強勁，AI基礎建設可預見性增強，可望挹注網通設備和電子製造服務等成長動能；應用部分，受惠於AI模型持續突破，支援應用進化與算力成本下降，加速軟體及推論場域發展，同步帶動資安需求增加；另外可涉入產業部分，未來幾年AI技術將重塑許多產業商業模式，於金融、國防、醫療保健和消費等產業尤甚，有助於工業股相關後市。

（作者為安聯AI收益成長多重資產基金經理人）

